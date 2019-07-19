Эсеола отличился удивительным промахом в поединке Кайрата в Лиге Европы

Нападающий Кайрата Адеринсола Эсеола, безусловно, демонстрирует неплохую результативность, однако во вчерашнем поединке в Лиге Европы что-то пошло не так.

Кайрат обыграл боснийский Широки Бриег в ответном матче 1-го раунда квалификации Лиги Европы и вышел в следующий раунд. Пропустив первыми на 90-й минуте, казахи сумели совершить впечатляющий камбэк.

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Впрочем, этого всего могло и не быть, если бы не фейл Адеринсолы Эсеолы. Украинский форвард мог забивать уже на 12-й минуте игры, однако не реализовал сразу две попытки. Находясь перед воротами, 28-летний нападающий сначала попал мячом в свою же ногу, а второй удар нейтрализовал голкипер.

Напомним, именно дубль Эсеолы в первом поединке принес победу Кайрату. Всего же в активе нападающего в текущем сезоне уже 13 точных ударов.

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