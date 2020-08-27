Украинец Адеринсола Эсеола помог Кайрату розромиты Ной. Форвард не попал в старт, однако вышел на последние 10 минут матча.

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За это время Эсеола успел довершить разгром. После подачи с фланга, нападающий пробил головой, но мяч попал в экс-игрока сборной Украины Дениса Дедечко и уже от него полетел в ворота. Таким образом, Адеринсола установил окончательный счет матча – 4:1.

К слову, в сезоне 19/20 Эсеола провел за Кайрат 9 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.

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