Эсеола откровенно высказался о сборной Украины

Украинский легионер в составе Кайрата Адеринсола Эсеола рассказал о своей мечте – сыграть за сборную Украины.

"Никак не могу отпустить свою мечту сыграть за сборную Украины – она ​​так и остается. Все делаю для этого, работаю над собой, стараюсь прогрессировать, чтобы получить свой шанс", – сказал Эсеола YouTube-канала Бомбардир.

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Напомним, 28-летний украинский футболист нигерийского происхождения защищает цвета казахского Кайрата – несколько дней назад он продлил действующее соглашение с клубом еще на 2 года. К слову, нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана, записав в свой актив 19 голов в 27 сыгранных матчах.

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