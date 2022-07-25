Эсеола нашел новый клуб в Европе – украинский нападающий за год провел 25 минут на поле
17:42 - Читати українською
Форвард Адеринсола Эсеола попытается реанимировать карьеру в чемпионате Болгарии.
Украинец на правах свободного агента присоединился к Хебиру, сообщает Transfermarkt.
"Больное, неадекватное существо": Эсеола сравнил Путина с Гитлером
Весь сезон 2021/22 фактически выпал из карьеры 31-летнего Эсеолы. Последним клубом нападающего была Ворскла, где он наиграл жалкие 25 минут в августе прошлого года и досрочно расторг контракт. Затем последовал неудачный просмотр в казахском Актобе.
Добавим, что Хебир является новичком элитного дивизиона Болгарии и в первых трех турах набрал всего три очка.
Запорожці за Дунаєм: Коноплянка і втікачі з Мордору, рекордне число наших легіонерів – як склався для них сезон?
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter