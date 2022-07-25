Украинец на правах свободного агента присоединился к Хебиру, сообщает Transfermarkt.

"Больное, неадекватное существо": Эсеола сравнил Путина с Гитлером

Весь сезон 2021/22 фактически выпал из карьеры 31-летнего Эсеолы. Последним клубом нападающего была Ворскла, где он наиграл жалкие 25 минут в августе прошлого года и досрочно расторг контракт. Затем последовал неудачный просмотр в казахском Актобе.

Добавим, что Хебир является новичком элитного дивизиона Болгарии и в первых трех турах набрал всего три очка.

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