Эсеола может продолжить карьеру в чемпионате Турции – форвард заинтересовал команду Морозюка

Нападающий Кайрата Адеринсола Эсеола попал в сферу интересов турецкого Ризеспор.
Лучший бомбардир Кайрата Адеринсола Эсеола всерьез заинтересовал турецкий Ризеспор, за который выступает Николай Морозюк, сообщает издание Sportinform.
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По информации издания, украинского форварда рассматривают в качестве замены Ведата Мурики, перешедшего в Галатасарай. Однако Ризеспор еще не выходил с трансферной предложением насчет Эсеолы.
Отмечается, что Кайрат не заинтересован в продаже нападающего, но вылет из Лиги Европы может заставить алматинцив изменить свое мнение.
Отметим, что в нынешнем сезоне Эсеола уже отметился 11 голами в 14 турах Казахской Премьер-лиги.
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