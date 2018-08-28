Эсеола: Хочу победить в гонке бомбардиров чемпионата Казахстана

Украинский форвард казахского Кайрата прокомментировал победу против Атырау (4:2) и озвучил амбициозную цель на этот сезон в местном чемпионате.

"Сначала хочу поздравить всех болельщиков с победой. На самом деле, да, матч был непростым. В принципе, такой прыти от Атырау не ожидали, мы полностью контролировали ход матча, переигрывали соперника во всех аспектах игры, но во втором тайме мы вышли, возможно, где-то неправильно сработав, пропустили быстрые голы после которых необходимо было приложить немало усилий, чтобы отыграть два мяча и выйти вперед.

Эсеола: Моя маленькая мечта – играть за сборную Украины

Конечно, я хочу забивать голы – это моя работа. И хочу победить в этой гонке бомбардиров, приложу к этому все свои усилия", – цитирует украинца пресс-служба Кайрата.

К слову, Эсеола отметился дублем в этом матче, а его команда одержала волевую победу.

Отметим, в этом сезоне в составе Кайрата Эсеола сыграл 23 матчей, в которых забил 14 голов. Украинец идет на первой строчке в гонке бомбардиров казахского чемпионата.

Недавно футболиста признали лучшим игроком месяца в чемпионате Казахстана.

Эсеола: Беседин? В Италии учили: нападающий должен забивать