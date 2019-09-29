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Эсеола голом помог Кайрату выйти в лидеры, Астана Григорчука разгромила Кайсар

17:55 32 Читати українською
Эсеола голом помог Кайрату выйти в лидеры, Астана Григорчука разгромила Кайсар
Адеринсола Эсеола / ФК Кайрат

В матче 28 тура чемпионата Казахстана форвард Кайрата Адеринсола Эсеола голом помог победить Ордабасы, тогда как Астана, которую возглавляет Роман Григорчук, уверенно обыграла дома Кайсар.

Казахстан. Премьер-лига, 28 тур

Астана – Кайсар – 3:0

Голы: Бейсебеков, 14, Хижниченко, 24, 58

Кайрат – Ордабасы – 4:1

Голы: Эсеола, 41, Эппель, 45+3, 68, Шверев, 90+1 – Досмагамбетов, 84

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Астана под руководством Романа Григорчука дома принимала Кайсар. Команде необходимо было побеждать, чтобы не отставать от лидеров – Кайрата и Тобола. Уже в первом тайме Бейсебеков и Хижниченко поразили ворота соперника, а после перерыва Хижниченко оформил дубль. Таким образом, столичная команда набрала 56 очков и находится на 3 позиции в турнирной таблице.

Кайрат с Адеринсолой Эсеолой в составе дома принимал Ордабасы. Под конец первого тайма украинец получил передачу в штрафной и, воспользовавшись нелепой игрой обороны гостей, поразил их ворота. Это уже 16-й гол форварда в чемпионате. Перед самым перерывом Эппель удвоил преимущество хозяев. После перерыва Эппель оформил дубль, а Ордабасы оказались способны лишь на гол престижа. В компенсированное время Шверев утсновил окончательный счет. Кайрат лидирует в таблице с 59 очками в активе. Столько же у Тобола.

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Мир Видеоновости Адеринсола Эсеола Адеринсола Эсеола Кайсар Кайсар Украинцы за рубежом Астана Астана Кайрат Алматы Кайрат Алматы Роман Григорчук Роман Григорчук Ордабасы Ордабасы
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