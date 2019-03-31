Эсеола голом помог Кайрату уверенно победить Актобе

Состоялся матч 3 тура чемпионата Казахстана между Актобе и Кайратом (1:3).

Чемпионат Казахстана. 3 тур

Актобе – Кайрат – 1:3

Голы: Шурыгин, 72 – Вжесински, 12 Миканович, 35, Эсеола, 45+3

Эсеола получил 5 матчей дисквалификации в чемпионате Казахстана за удар соперника локтем – видео грубого фола

В матче 3 тура чемпионата Казахстана Актобе принимал Кайрат. В составе гостей на поле со стартовых минут вышел украинский нападающий Адеринсола Эсеола и провел весь матч.

Кайрат вышел вперед уже на 12-й минуте, а на 35-й удвоил свое преимущество. В добавленное к первому тайму время Эсеола забил гол и сделал счет разгромным. Во втором тайме Актобе смог отыграть 1 мяч.

Эсеола извинился за фол, из-за которого получил 5 матчей дисквалификации

К слову, эта победа позволила Кайрату продолжить путь в чемпионате без поражений. Команда украинца по дополнительным показателям занимает второе место.