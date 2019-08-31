Эсеола голом помог Кайрату добыть крупную победу – украинец укрепил лидерство в списке бомбардиров

Нападающий Кайрата Адеринсола Эсеола отметился забитым голом в матче 25-го тура казахской Премьер-лиги.

Чемпионат Казахстана 2019, 25-й тур

Шахтар Караганда – Кайрат – 0:4

Голы: Эппель, 2, Исламхан, 52, Эсеола, 69, Вржешински, 78

Кайрат на выезде разгромил Шахтер Караганда. Счет открыл Эппель уже на 2-ой минуте матча, а Исламхан удвоил преимущество после перерыва. Эсеола сделал счет разгромным через минуту после выхода на замену, а добил соперника Вржешински.

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Таким образом, Кайрат набрал 50 очков и остался на 2 позиции. Отметим, что Эсеола забил уже 14-ый гол в чемпионате Казахстана, у ближайшего преследователя 13 забитых мячей.