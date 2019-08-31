toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ВОРСКЛА - АЛЕКСАНДРИЯ САУТГЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ТРАНСФЕРЫ

Эсеола голом помог Кайрату добыть крупную победу – украинец укрепил лидерство в списке бомбардиров

17:50 44 Читати українською
Эсеола голом помог Кайрату добыть крупную победу – украинец укрепил лидерство в списке бомбардиров
Адеринсола Эсеола / ФК Кайрат

Нападающий Кайрата Адеринсола Эсеола отметился забитым голом в матче 25-го тура казахской Премьер-лиги.

Чемпионат Казахстана 2019, 25-й тур

Шахтар Караганда – Кайрат – 0:4

Голы: Эппель, 2, Исламхан, 52, Эсеола, 69, Вржешински, 78

Кайрат на выезде разгромил Шахтер Караганда. Счет открыл Эппель уже на 2-ой минуте матча, а Исламхан удвоил преимущество после перерыва. Эсеола сделал счет разгромным через минуту после выхода на замену, а добил соперника Вржешински.

Бобко ассистом помог Окжетпесу сенсационно одолеть Кайрат Эсеолы

Таким образом, Кайрат набрал 50 очков и остался на 2 позиции. Отметим, что Эсеола забил уже 14-ый гол в чемпионате Казахстана, у ближайшего преследователя 13 забитых мячей.

blog_ava
Вест Хэм – Норвич: Ярмоленко попал в стартовый состав – онлайн-трансляция матча АПЛ
16:03
1453
Теги
Украинцы за рубежом Видеоновости Мир Адеринсола Эсеола Адеринсола Эсеола Шахтер Караганда Шахтер Караганда Кайрат Алматы Кайрат Алматы Чемпионат Казахстана
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
мин
Бернли
19:30
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук