Эсеола дублем помог Кайрату разгромить Окжетпес

В 4-м туре чемпионата Казахстана Кайрат разбил Окжетпес, проигрывая по ходу встречи.

Чемпионат Казахстана, 4 тур

Кайрат – Окжетпес – 4:1

Голы: Эсеола, 11, 27, Дугалич, 44, 81 – Жумаханов, 2

Кайрат дома разгромил Окжетпес и продолжает идти в чемпионате без потери очков. Жумаханов открыл счет уже на 2-й минуте, однако дубли Эсеола и Дугалича полностью перевернули игру и принесли Кайрату 4 подряд победу.

Эсеола голом помог Кайрата уверенно победить Актобе

Кайрат благодаря этой победе набрал 12 очков и вместе с Астаной и Тоболом возглавляет турнирную таблицу, Окжетпес с 1 пунктом находится в зоне вылета.