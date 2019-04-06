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Эсеола дублем помог Кайрату разгромить Окжетпес

16:27 13 Читати українською
Эсеола дублем помог Кайрату разгромить Окжетпес
Адеринсола Эсеола / ФК Кайрат

В 4-м туре чемпионата Казахстана Кайрат разбил Окжетпес, проигрывая по ходу встречи.

Чемпионат Казахстана, 4 тур

Кайрат – Окжетпес – 4:1

Голы: Эсеола, 11, 27, Дугалич, 44, 81 – Жумаханов, 2

Кайрат дома разгромил Окжетпес и продолжает идти в чемпионате без потери очков. Жумаханов открыл счет уже на 2-й минуте, однако дубли Эсеола и Дугалича полностью перевернули игру и принесли Кайрату 4 подряд победу.

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Кайрат благодаря этой победе набрал 12 очков и вместе с Астаной и Тоболом возглавляет турнирную таблицу, Окжетпес с 1 пунктом находится в зоне вылета.

Теги
Мир Кайрат Алматы Кайрат Алматы Чемпионат Казахстана Адеринсола Эсеола Адеринсола Эсеола
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