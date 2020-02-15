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Эсбьерг Яковенко сенсационно одолел Копенгаген

08:00 2 Читати українською
Эсбьерг Яковенко сенсационно одолел Копенгаген
Эсбьерг – Копенгаген – 1:0 / соцсети

Эсбьерг переиграл Копенгаген в рамках 21-го тура чемпионата Дании. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Дани 2019/20, 21-й тур

Эсбьерг – Копенгаген – 1:0

Гол: Остин, 45+1

Нереализованный пенальти: Кауко, 72

Эсбьерг неожиданно победил лидера чемпионата Дании Копенгаген. Столичная команда владела преимуществом, однако хозяева сумели выйти вперед, Остин головой замкнул классную подачу Курзавы с углового.

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Копенгаген продолжал контролировать игру (72% владения мячом), однако забить не удавалось. Более того: Эсбьерг имел классный шанс удвоить преимущество, однако Кауко не сумел реализовать пенальти. Добавим, что Юрий Яковенко провел на поле на 87 минуте и попал в протокол матча, получив желтую карточку десятью минутами ранее.

Таким образом, Эсбьерг набрал 16 очков и приблизился к 12 места (отставание в одно очко), Копенгаген с 46 пунктами остался вторым.

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Мир Юрий Яковенко Юрий Яковенко Копенгаген Копенгаген Эсбьерг Эсбьерг Чемпионат Дании Украинцы за рубежом
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