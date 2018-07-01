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Йерро: Нужно найти слабости сборной России и бить по ним

09:32 10 Читати українською
Йерро: Нужно найти слабости сборной России и бить по ним
Фернандо Йерро / Фото из соцсетей

Наставник сборной Испании Фернандо Йерро поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 против России.

"У России очень хорошие игроки, некоторые высокого роста. Они играют в разнообразный футбол. Нужно найти их слабости, бить по ним.

Ранее, в товарищеском матче они осуществляли на нас большое давление. На этом чемпионате мира они играли несколько иначе.

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Тренер сборной России может сделать что угодно. Возможно, они изменят тактику. Может, они будут прессинговать в середине поля или атаковать. Я не могу влезть в голову Станиславу Черчесову", – цитирует Йерро официальный сайт ФИФА.

Напомним, матч Испания – Россия состоится сегодня, начало в 17:00.

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ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
до матча
7
час
:
13
мин
Россия
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Теги
ЧМ 2018 Испания - Россия Испания Испания Чемпионат мира-2018 Фернандо Йерро Фернандо Йерро
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