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Йерро может возглавить сборную Эквадора

15 октября 23:02 7 Читати українською
Йерро может возглавить сборную Эквадора
Фернандо Йерро / EFE

Бывший наставник сборной Испании Фернандо Йерро может возобновить тренерскую деятельность в Латинской Америке. Он попал в шорт-лист кандидатов на должность тренера национальной команды Эквадора.

Руководство Эквадорской федерации футбола выходило на 51-летнего специалиста относительно возможного сотрудничества, сообщает Radio Marca.

Рамос отличился в 15-м сезоне Примеры подряд и повторил рекорд Йерро

Йерро находится без работы с лета 2018 года. Его тренерский опыт не является значительным. Легендарный защитник был ассистентом Карло Анчелотти в Реале, работал с Овьедо в сезоне 2016/17 и финишировал в середине таблицы Сегунды, а за день до старта ЧМ-2018 возглавил сборную Испании после сенсационной отставки Хулена Лопетеги.

Конкурентом Фернандо Йерро в борьбе за пост наставника "Триколора" является экс-тренер аргентинской сборной Хорхе Сампаоли.

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Мир Эквадор Эквадор Хорхе Сампаоли Хорхе Сампаоли Фернандо Йерро Фернандо Йерро
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