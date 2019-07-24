Йерри Мина оказался под угрозой санкций от АПЛ – игрок Эвертона сотрудничал с букмекерами

Колумбийский центрбек может получить серьезное наказание за связи с букмекерской конторой.

Английская Премьер-лига выдвинула Мине подозрение в сотрудничестве с футбольным тотализатором, информирует Independent.

Старридж признан виновным в нарушении правил о ставках – игрок получил нелепый срок дисквалификации

24-летний игрок снялся в рекламе одной из эквадорских букмекерских контор, что является нарушением правил лиги, в частности пункта "о неучастии в рекламных кампаниях, которые могут повышать интерес к ставкам на спорт". Официальный приговор защитнику "ирисок" пока не объявили, однако его уже вызывали для объяснений по поводу инцидента с неправомерной рекламой.

Зинченко помог Манчестер Сити добыть разгромную победу в товарищеском матче

Напомним, Мина перешел в Эвертон из Барселоны летом 2018 года.

