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Йерри Мина оказался под угрозой санкций от АПЛ – игрок Эвертона сотрудничал с букмекерами

19:50 33 Читати українською
Йерри Мина оказался под угрозой санкций от АПЛ – игрок Эвертона сотрудничал с букмекерами
Йерри Мина / Getty Image

Колумбийский центрбек может получить серьезное наказание за связи с букмекерской конторой.

Английская Премьер-лига выдвинула Мине подозрение в сотрудничестве с футбольным тотализатором, информирует Independent.

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24-летний игрок снялся в рекламе одной из эквадорских букмекерских контор, что является нарушением правил лиги, в частности пункта "о неучастии в рекламных кампаниях, которые могут повышать интерес к ставкам на спорт". Официальный приговор защитнику "ирисок" пока не объявили, однако его уже вызывали для объяснений по поводу инцидента с неправомерной рекламой.

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Напомним, Мина перешел в Эвертон из Барселоны летом 2018 года.

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Англия Йерри Мина Йерри Мина Эвертон Эвертон Барселона Барселона АПЛ
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