"Не думаю, что мы фавориты в матчах с Барселоной. У них есть Месси, поэтому я бы сказал, что шансы 50 на 50. Лео – лучший игрок, которого я когда-либо видел. Неймар – прирожденный лидер. Килиан очень молод. Он будет одним из лучших, не стоит сейчас слишком давить на это.

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Месси, Неймар и Мбаппе вместе? Я не знаю, как будет работать в таком случае финансовый фэйр-плей, но я так не думаю. Я уважаю Барселону, их тренера и Месси, поэтому я не собираюсь вдаваться в эти подробности", – цитирует Эрреру Get Spanish Football News.

Напомним, первая встреча между этими командами запланирована на 16 февраля, ответный матч – 10 марта.

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