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Эррера признался, к чему необходимо привыкнуть всем игрокам Манчестер Юнайтед

19:13 34 Читати українською
Эррера признался, к чему необходимо привыкнуть всем игрокам Манчестер Юнайтед
Эррера / фото из соцсетей

Полузащитник Манчестер Юнайтед Эррера поделился ожиданиями от противостояния с Манчестер Сити в 12-м туре английской Премьер-лиги.

"Это правда, что они фавориты, поскольку они в невероятной форме. Но мы – Манчестер Юнайтед, так что никогда не знаешь, что может произойти.

"Он невыносим после поражений или побед", – Невилл оценил поступок Моуринью после матча с Ювентусом

Когда играешь за МЮ, самый большой клуб Великобритании, и один из крупнейших в мире, к критике нужно привыкнуть.

Я здесь уже пять лет. При Ван Гале о нас писали в газетах каждый день. Когда пришел Моуринью, была та же история, и он выиграл трофеи.

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Игрокам Манчестер Юнайтед нужно иметь сильный характер, чтобы справляться с этим. Газеты не пишут так много о поражениях наших соперников, как о наших", – цитирует Эрреру Sky Sports.

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Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: Воскресенье 11 ноября 2018

Манчестер Сити
до матча
22
час
:
17
мин
Манчестер Юнайтед
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Теги
Англия Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед Андер Эррера Андер Эррера Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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