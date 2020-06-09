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Эррера обвинил Манчестер Юнайтед в подлости – игрок ПСЖ объяснил свой переезд в Париж

00:20 17 Читати українською
Эррера обвинил Манчестер Юнайтед в подлости – игрок ПСЖ объяснил свой переезд в Париж
Уле Гуннар Сульшер и Андер Эррера / Фото ФК МЮ

Хавбек ПСЖ Андер Эррера вспомнил свой переход из Манчестер Юнайтед.

"Речь шла не о деньгах, а о сроках сделки. Думаю, я слишком долго ждал предложения и заслуживал большего внимания со стороны Манчестер Юнайтед.

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Я был тем игроком, который отдал команде все. Никогда не жаловался, никогда не обращался к СМИ, чтобы пожаловаться на что-нибудь. Никогда не вредил имиджу тренеров, совету директоров, а они ждали, пока у меня не останется пять месяцев по контракту. Вот почему у нас возникли разногласия.

Я говорю сейчас это, но прекрасно понимаю, что это часть футбола, часть жизни. Ничего личного. Мне задают вопрос, и я, как профессиональный игрок, выражаю свою точку зрения ", - цитирует Эрреру The Atletic.

Напомним, испанец защищал цвета "красных дьяволов" в 2014-2019 годах.

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