"Невозможно контролировать Месси в течение 90 минут. Когда у него появляется возможность забить, он едва не убивает вас. Мы знали, что у нас будут возможности во время матча с Манчестер Сити, потому что мы – сильная команда.

Красивые удары Месси со штрафных и фиаско парижан в видеообзоре матча Ренн – ПСЖ – 2:0

Я видел, как Месси забивает. У него много голов за всю свою карьеру в Барселоне. И было немного странно, когда он отличился за нас. Я взволнован, потому что мне нравится менталитет Лео. Он не эгоистичен", – цитирует Эрреру AS со ссылкой на Téléfoot.

Напомним, Лионель Месси перебрался в ПСЖ летом, но пока полностью не адаптировался – лишь один забитый мяч в четырех поединках за парижан.

ПСЖ потерпел первое поражение в сезоне – Месси не хватило сантиметров, фейлы Неймара и Мбаппе, новая жемчужина Ренна