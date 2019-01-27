Эррера хочет остаться в Манчестер Юнайтед

Испанский хавбек Манчестер Юнайтед Андер Эррера прокомментировал слухи о новом контракте с "красными дьяволами".

"Не хочу говорить сейчас о новом контракте. Сейчас с клубом происходят более важные вещи и мне нужно думать совсем о другом.

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Сейчас наша цель побеждать в ближайших матчах. А если я заслужил новый контракт – он будет.

Я никогда не был эгоистом, поэтому для меня важно, чтобы команда побеждала. Остальные вопросы буду решать позже", – цитирует Эрреру goal.com.

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