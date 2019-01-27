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Эррера хочет остаться в Манчестер Юнайтед

27 января 21:31 75 Читати українською
Эррера хочет остаться в Манчестер Юнайтед
Андер Эррера / Фото: Sky Sports

Испанский хавбек Манчестер Юнайтед Андер Эррера прокомментировал слухи о новом контракте с "красными дьяволами".

"Не хочу говорить сейчас о новом контракте. Сейчас с клубом происходят более важные вещи и мне нужно думать совсем о другом.

Салах, Коноплянка и Коломойский. Ливерпуль 5 лет назад провалил трансферную зиму и не выиграл АПЛ, но теперь все супер

Сейчас наша цель побеждать в ближайших матчах. А если я заслужил новый контракт – он будет.

Я никогда не был эгоистом, поэтому для меня важно, чтобы команда побеждала. Остальные вопросы буду решать позже", – цитирует Эрреру goal.com.

Шальке потерял еще 3-х игроков – Коноплянка остался практически без конкурентов, клуб обратился к Манчестер Сити

Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансферы Манчестер Юнайтед Андер Эррера Андер Эррера
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