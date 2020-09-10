Эротическая пауза: для Месси стала на колени, откровенные леди интригуют сокровенным – они обожают не только футбол
"Футбол 24" зажигает мужские сердца.
В Европе состоялись стартовые туры Лиги наций. На арену снова выходят клубы – ближайшего уикенда начинается новый сезон английской Премьер-лиги и Ла Лиги. Самая красивая часть фанатских армий припудрила носик и готова к зрелищу.
Представляем вашему вниманию соблазнительные фото 27 красавиц, традиционно подсмотренные в Twitter-акаунте FutbolBabes. Здесь география не ограничивается Англией и Испанией. Откровенных девушек, которые обожают футбол, хватает на всех континентах.
Любуемся и мечтаем. О футболе, конечно же :)
1. Спортинг (Лиссабон, Португалия)
2. Бавария (Мюнхен, Германия)
3. Сеул (Южная Корея)
4. Сборная Польши
5-6. Тигрес (Монтеррей, Мексика)
7. Интер (Милан, Италия)
8. ПСЖ (Париж, Франция)
9. Сборная Мексики
10. Лидс (Англия)
11. Чивас (Гвадалахара, Мексика)
12-13. РБ Лейпциг (Германия)
14-15. Барселона (Испания)
16. Фламенго (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
17. Саутгемптон (Англия)
18. Палмейрас (Сан-Паулу, Бразилия)
19-20. Манчестер Юнайтед (Англия)
21. Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес, Аргентина)
22. Челси (Лондон, Англия)
23-26. Ювентус (Турин, Италия)
27. Сборная Англии
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