В Европе состоялись стартовые туры Лиги наций. На арену снова выходят клубы – ближайшего уикенда начинается новый сезон английской Премьер-лиги и Ла Лиги. Самая красивая часть фанатских армий припудрила носик и готова к зрелищу.

Представляем вашему вниманию соблазнительные фото 27 красавиц, традиционно подсмотренные в Twitter-акаунте FutbolBabes. Здесь география не ограничивается Англией и Испанией. Откровенных девушек, которые обожают футбол, хватает на всех континентах.

Любуемся и мечтаем. О футболе, конечно же :)

1. Спортинг (Лиссабон, Португалия)

2. Бавария (Мюнхен, Германия)

3. Сеул (Южная Корея)

4. Сборная Польши

5-6. Тигрес (Монтеррей, Мексика)

7. Интер (Милан, Италия)

8. ПСЖ (Париж, Франция)

9. Сборная Мексики

10. Лидс (Англия)

11. Чивас (Гвадалахара, Мексика)

12-13. РБ Лейпциг (Германия)

14-15. Барселона (Испания)

16. Фламенго (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

17. Саутгемптон (Англия)

18. Палмейрас (Сан-Паулу, Бразилия)

19-20. Манчестер Юнайтед (Англия)

21. Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес, Аргентина)

22. Челси (Лондон, Англия)

23-26. Ювентус (Турин, Италия)

27. Сборная Англии

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