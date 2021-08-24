Травматичный универсал начал тренироваться, сообщает официальный сайт клуба.

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Во вторник Эрнандес занимался в общей группе мюнхенцев. Это занятие стало первым для француза после перенесенной в июле операции. Хирургическое вмешательство было вызвано надрывом мениска. Тяжелую травму защитник получил на Евро-2020.

К слову, в прошлом сезоне Лукас Эрнандес провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

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