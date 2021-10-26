"Это смешно, полная чушь. Лукас женат, это его жена. И теперь он должен сесть в тюрьму из-за драки, которая произошла несколько лет назад. Абсурд", – цитирует Sport1.de.

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В 2017 году Эрнандес устроил пьяную драку со своей женой, после чего обоим присудили исправительные работы и запрет приближаться друг к другу на полгода. Приговором горе-любовники пренебрегли, поэтому сейчас 25-летнему французу грозит реальный тюремный срок.

Напомним, летом 2019 года Бавария приобрела Лукаса у Атлетико за рекордные 80 млн евро.

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