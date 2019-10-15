Эрнандес рассказал о причинах своего перехода в Баварию

Защитник сборной Франции и мюнхенской Баварии Лукас Эрнандес признался, что именно заставило его покинуть мадридский Атлетико и переехать в другую страну.

"Были разные клубы, которые мною интересовались. К тому же в Мадриде у меня было все необходимое. Я все поставил на кон, но обдумал решение и посоветовался с семьей. В конце концов, это был подходящий момент, чтобы изменить жизнь, город, страну и культуру, увидеть что-то новое.

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Представители Баварии и игроки сказали, что я присоединюсь к семье. Так и произошло. Бавария – клуб с богатейшей историей и машина для побед. Это был идеальный вариант для меня, шаг вперед и новый уровень. Я хотел оказаться под давлением в другой языковой и культурной среде, почувствовать опасность и покинуть зону комфорта, в которой находился в Мадриде", – приводит слова Эрнандеса France Football.

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К слову, Лукас Эрнандес покинул Атлетико в первый день летнего трансферного окна. 23-летний универсал стоил Баварии 80 млн евро, что стало абсолютным рекордом в истории мюнхенцев. В структуре мадридского клуба футболист провел 8 лет.

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