Эрикссон и еще один чемпион Италии присоединились к претендентам на место Виллаша-Боаша

Бывший рулевой римского Лацио и сборной Англии Свен-Ёран Эрикссон стал кандидатом на пост главного тренера марсельского Олимпика. Конкуренцию ему составит экс-наставник итальянского Милана Винченцо Монтелла.

Президент провансальцев контактировал с претендентами на место наставника Марселя, утверждает La Marseillaise.

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Фаворитом на замещение должности в случае отставки Андре Виллаша-Боаша является главный тренер Лилля Кристоф Гальтье. Также французская пресса сватает на Велодром бывшего наставника Монако Леонарду Жардима. Кроме них, босс Марселя рассматривает вариант с приглашением Свена-Ёрана Эрикссона или Винченцо Монтелла.

Эрикссон в данный момент работает консультантом Филиппинской футбольной федерации. Ранее он тренировал многие европейские клубы, в частности, Гётеборг, Бенфику, Рому, Сампдорию, Лацио, Манчестер Сити и сборную Англии. В коллекции трофеев шведа Кубок УЕФА, Кубок кубков и Скудетто.

Зато тренерская карьера Монтеллы не столь успешна. Он завоевал Суперкубок Италии-2016, но фактически провалился в Роме, Сампдории, Милане, Севилье и Фиорентине.

Отметим, что Марсель завершил сезон на 2-м месте в чемпионате Франции и обеспечил себе место в групповом этапе Лиги чемпионов следующего года.

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