Эриксена представят в статусе игрока Реала после финала Лиги чемпионов, – СМИ

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен, скорее всего, продолжит карьеру в мадридском Реала.

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен будет представлен в качестве игрока Реала после финала Лиги чемпионов, сообщает El Chiringuito TV.

Реал устно договорился с Эриксеном о переходе, – AS

Напомним, что финал Лиги чемпионов Тоттенхэм – Ливерпуль состоится 1 июня на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде.

В сезоне-2018/19 Эриксен провел за "шпор" 50 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 17 голевых передач. Контракт датчанина с "Тоттенхэмом" действует до 30 июня 2020 года.

Лунін переграє Куртуа, Неймар з Погба зайві, Зідан найгірший та інші несподіванки – фанати Реала визначились зі всім