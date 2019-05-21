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Эриксена представят в статусе игрока Реала после финала Лиги чемпионов, – СМИ

21 мая 14:12 312 Читати українською
Эриксена представят в статусе игрока Реала после финала Лиги чемпионов, – СМИ
Кристиан Эриксен / Reuters

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен, скорее всего, продолжит карьеру в мадридском Реала.

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен будет представлен в качестве игрока Реала после финала Лиги чемпионов, сообщает El Chiringuito TV.

Реал устно договорился с Эриксеном о переходе, – AS

Напомним, что финал Лиги чемпионов Тоттенхэм – Ливерпуль состоится 1 июня на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде.

В сезоне-2018/19 Эриксен провел за "шпор" 50 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 17 голевых передач. Контракт датчанина с "Тоттенхэмом" действует до 30 июня 2020 года.

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