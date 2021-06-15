"Всем привет. Большое спасибо за ваши приятные и удивительные сообщения со всего мира. Это много значит для меня и моей семьи.

Дания рисковала получить техническое поражение за отказ играть после ужаса Эриксена – Шмейхель обвинил УЕФА в лицемерии

Со мной все в порядке, насколько это возможно в этой ситуации. Мне все еще нужно пройти ряд обследований в больнице, но я чувствую себя хорошо. Теперь я буду болеть за ребят из сборной Дании в следующих матчах. Играйте за всю Данию! Всего наилучшего", – написал Эриксен в своих соцсетях.

Добавим, что хавбек пережил остановку сердца в первом тайме матча против Финляндии (0:1). Поединок датчан против сборной Бельгии состоится в четверг (17 июня).

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