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Эриксен может перебраться в Ювентус

20:19 90 Читати українською
Эриксен может перебраться в Ювентус
Кристиан Эриксен / FourFourTwo

Ювентус хочет подписать хавбека Тоттенхэма Кристиана Эриксена.

Туринский Ювентус размышляет над подписанием одного из лидеров Тоттенхэма Кристиана Эриксена, сообщает Marca и Calciomercato.

Ювентус может получить проблемы с руководством чемпионата Кореи – все из-за Роналду

"Старая синьора" уже усилила центр поля Аароном Рэмзи и Адриеном Рабьо. Оба достались в статусе свободных агентов.

Ранее была информация, что Ювентус готовит настоящую трансферную бомбу и стремится перехватить у Барселоны скандальную звезду ПСЖ Неймара.

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