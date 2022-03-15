Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд огласил заявку на мартовские матчи. Там нашлось место Кристиану Эриксену, не игравшему за национальную команду с прошлого лета.

Эриксен пережил сердечный приступ во время матча с Финляндией на Евро-2020 и был в шаге от смерти. До февраля он вообще не играл, после чего вернулся на поле в составе Брентфорда.

"Он в хорошей форме", – сказал Каспер Юлманд. Дания сыграет два товарищеских матча против Нидерландов и Сербии. Сборная даже без Эриксена дошла до полуфинала Евро-2020 и легко вышла на ЧМ-2022.

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