"В воскресенье я разговаривал с Кристианом. Он шутил, был в хорошем настроении, я вижу, что с ним все в порядке. Мы все, и он сам хочет понять, что с ним произошло: врачи проводят углубленные обследования, это будет продолжаться еще некоторое время. Он был счастлив, потому что понял, сколько любви вокруг него. Сообщения приходили со всего мира. Особенно его поразила поддержка Интера: не только от партнеров, но и от фанатов. Кристиан не сдается. он и его семья хотят поблагодарить всех.

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Теперь ему просто нужно отдохнуть. Сейчас с ним жена и родители. В понедельник он останется под наблюдением, возможно, придется потерпеть еще до вторника. Но в любом случае он хотел бы поддержать своих партнеров в матче против Бельгии", – цитирует Схутса La Gazzetta dello Sport.

Добавим, что Эриксен пережил остановку сердца в первом тайме матча против Финляндии (0:1). Поединок датчан против сборной Бельгии состоится в четверг (17 июня).

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