Полузащитник сборной Дании и Интера Кристиан Эриксен рассказал о самочувствии после того, как оказался в шаге от смерти во время поединка Евро-2020.

"Спасибо, я не сдамся. Сейчас мне лучше, но я хочу понять, что со мной произошло. Хочу поблагодарить всех за то, что вы сделали для меня", – приводит слова Эриксена La Gazzetta dello Sport на своей обложке.

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Напомним, ключевой игрок сборной Дании в конце первого тайма матча с Финляндией упал на газон без сознания, после чего врачи долгое время делали массаж сердца.

В конце концов, после реанимационных действий Эриксена в кислородной маске вынесли на носилках, а матч был приостановлен. После стабилизации состояния Кристиана и его телефонного звонка из больницы поединок решили продолжить. В итоге, Дания минимально уступила финнам (0:1).

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