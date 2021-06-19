Полузащитник Интера и сборной Дании Кристиан Эриксен вновь будет привыкать к нормальной жизни.

После остановки сердца в матче 1-го тура Евро-2020 против Финляндии и операции по установке кардиостимулятора 29-летний футболист наконец вернулся к семье.

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Жена Сабрина Квист Йенсен дала краткий комментарий о приезде любимого. "С ним все хорошо. Теперь мы дома вместе, нам просто нужен отдых и покой", – цитирует ее слова Alfredo Pedulla со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Ближайшие несколько месяцев Кристиан будет проходить реабилитацию и поддерживать свою сборную, как минумум, в третьем туре Евро-2020. Ей придется играть с Россией 21 июня.

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