Агенты Кристиана Эриксена начали переговоры с Рексем, сообщает Daily Mail. Это валлийский клуб, который принадлежит актеру Райану Рейнольду и в следующем сезоне сыграет в Чемпионшипе.

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Сообщается, что датчанину понравилось предложение, однако пока 33-летний Эриксен хотел бы продолжить играть в элитном дивизионе английского футбола. К полузащитнику также обращались клубы из Саудовской Аравии, США, Турции и Бразилии.

В настоящее время переговоры между Эриксоном и Рексем продолжаются, но есть одно "но". "Ведутся определенные контакты, но это должно устраивать обе стороны", – отметил агент игрока Мартин Схутс.

По итогам прошлого сезона валлийский Рексем стал первой командой в истории, которая оформила три подряд повышения в классе в пяти высших дивизионах английского футбола.

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