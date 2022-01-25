Ожидается, что Эриксен подпишет контракт с английским Брентфордом. Однако "пчелы" не спешат оформлять переход, потому что хотят убедиться, что не существует угрозы жизни и здоровью футболиста.

Эриксен подпишет контракт с Брентфордом – известны детали сделки

Между тем датчанин хочет подойти к возобновлению карьеры в наилучшей форме. Накануне Кристиан начал тренироваться с резервной командой Аякса, за который выступал в прошлом. "Я очень рад быть в Аяксе. Мне кажется, что я вернулся домой. Здесь есть все условия, и я могу тренироваться на высоком уровне в команде. Идеальная основа для меня сейчас", – цитирует Эриксена пресс-служба Аякса.

Напомним, на Евро-2020 у Эриксена посреди матча случилась остановка сердца. Недавно Интер расторг контракт с 29-летним игроком, поскольку в Италии запрещено заниматься спортом с вживленным кардиостимулятором.

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