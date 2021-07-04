Эриксен уже появляется на публике – первое фото игрока после возвращения из больницы
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен постепенно возвращается к привычной жизни.
После того как Кристиана выписали из больницы, он и его семья решили на некоторое время исчезнуть из публичной плоскости. Похоже, это время прошло.
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На днях Эриксена заметили на одном из пляжей Тисвильде Стрэнд. Фанату даже удалось сделать совместное фото. "Счастливый я и самый обсуждаемый человек на свете", – говорится в подписи к фото.
Напомним, 12 июня в конце первого тайма матча Евро-2020 Финляндия – Дания Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле в течение около 15 минут, затем его отвезли в больницу. Позже выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. 29-летний футболист уже выписан из больницы, ему был установлен кардиостимулятор.
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