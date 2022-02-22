Эриксен перебрался в Брентфорд в конце января, но пока не играл в официальных матчах. В спаррингах датчанин демонстрирует отличные результаты.

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Накануне "пчелы" провели товарищеский матч против Рейнджерс (2:2). Эриксен поучаствовал в обоих голах Брентфорда, оформив ассистентский дубль. В составе шотландцев еще в первом тайме дважды забил Амад Диалло, права на которого принадлежат Ман Юнайтед.

Напомним, Эриксен не выходил на поле в официальных матчах с 12 июня прошлого года. Тогда в поединке чемпионата Европы Дания – Финляндия игрок пережил сердечный приступ и находился на грани жизни и смерти около 5 минут.

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