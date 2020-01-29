Эриксен трогательно попрощался с фанатами Тоттенхэма и намекнул на возвращение

Новоиспеченный хавбек Интера Кристиан Эриксен выразил слова благодарности болельщикам "шпор".

"Дорогие болельщики Тоттенхэма, я не знаю, с чего начать! У меня не было времени со всеми попрощаться, хотя мне и показалось, что я провел много матчей тогда, когда все говорили и думали, что на следующий день в клубе меня не будет.

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У меня осталось так много невероятных воспоминаний за последние 6,5 года, что я был в Тоттенхэме. Там я получал много удовольствия от того, что каждый день тренировался и играл, но иногда нужно попробовать что-то новое!

Итак, болельщики "шпор", для меня было удовольствием играть за ваш клуб. Надеюсь, в будущем мы снова встретимся!" – написал Эриксен в twitter.

Напомним, 27-летний полузащитник сборной Дании поставил свою подпись под контрактом с Интером и будет оставаться в лагере "черно-синих" до лета 2024 года.

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