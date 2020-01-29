toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ МАНЧЕСТЕР СИТИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД САРАГОСА - РЕАЛ МАДРИД

Эриксен трогательно попрощался с фанатами Тоттенхэма и намекнул на возвращение

21:24 29 Читати українською
Эриксен трогательно попрощался с фанатами Тоттенхэма и намекнул на возвращение
Кристиан Эриксен / Фото Football365

Новоиспеченный хавбек Интера Кристиан Эриксен выразил слова благодарности болельщикам "шпор".

"Дорогие болельщики Тоттенхэма, я не знаю, с чего начать! У меня не было времени со всеми попрощаться, хотя мне и показалось, что я провел много матчей тогда, когда все говорили и думали, что на следующий день в клубе меня не будет.

Интер объявил о переходе Эриксена

У меня осталось так много невероятных воспоминаний за последние 6,5 года, что я был в Тоттенхэме. Там я получал много удовольствия от того, что каждый день тренировался и играл, но иногда нужно попробовать что-то новое!

Итак, болельщики "шпор", для меня было удовольствием играть за ваш клуб. Надеюсь, в будущем мы снова встретимся!" – написал Эриксен в twitter.

Напомним, 27-летний полузащитник сборной Дании поставил свою подпись под контрактом с Интером и будет оставаться в лагере "черно-синих" до лета 2024 года.

Зинченко ожидает безнадежное дерби Манчестера, долг Ливерпуля и охота на грандов в Испании – топ-5 матчей мидвика

blog_ava
Кубок Италии: Милан совершил невероятный камбэк в матче против Торино – Ибрагимович стал одним из героев четвертьфинала
00:20
938
Теги
Англия футбольные фанаты Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен Тоттенхэм Тоттенхэм Интер Интер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
мин
Манчестер Сити
21:45
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук