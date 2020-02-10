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УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ИНТЕР - МИЛАН БАРСЕЛОНА

Эриксен шокирован уровнем поддержки болельщиков на миланском дерби – датчанин признал, что АПЛ далеко позади

15:12 97 Читати українською
Эриксен шокирован уровнем поддержки болельщиков на миланском дерби – датчанин признал, что АПЛ далеко позади
Кристиан Эриксен / АР

Хавбек Интера Кристиан Эриксен поделился эмоциями от своего первого дерби делла Мадоннина.

51’ Марсело Брозович
53’ Матиас Весино
70’ Стефан де Врей
90+3’ Ромелу Лукаку
 
Анте Ребич 40’
Златан Ибрагимович 45+1’
40’ Анте Ребич
45+1’ Златан Ибрагимович
51’ Марсело Брозович
53’ Матиас Весино
70’ Стефан де Врей
90+3’ Ромелу Лукаку

"Это был замечательный опыт. Первая половина была для нас неудачной, но победа с таким камбеком была очень, очень особенной. Теперь я могу покинуть стадион с улыбкой на лице.

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Фанаты подготовили этот огромный перфоманс на всю трибуну. В английской Премьер-лиге такой атмосферы нет, отчасти и потому, что там есть строгие ограничения. Здесь вы действительно чувствуете, как фанаты вдохновляют вас с момента прибытия в автобусе. Они бьют по машине, ты чувствуешь их страсть и понимаешь, насколько важен этот матч", – цитирует Эриксена Gazzetta dello Sport.

Напомним, датчанин в матче против Милана (4:2) появился на поле во втором тайме, заменив еще одну экс-звезду АПЛ Алексиса Санчеса.

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Италия футбольные фанаты Интер - Милан Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен Интер Интер
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