Эриксен шокирован уровнем поддержки болельщиков на миланском дерби – датчанин признал, что АПЛ далеко позади

Хавбек Интера Кристиан Эриксен поделился эмоциями от своего первого дерби делла Мадоннина.

"Это был замечательный опыт. Первая половина была для нас неудачной, но победа с таким камбеком была очень, очень особенной. Теперь я могу покинуть стадион с улыбкой на лице.

Интер – Милан – 4:2 – видео голов и обзор матча

Фанаты подготовили этот огромный перфоманс на всю трибуну. В английской Премьер-лиге такой атмосферы нет, отчасти и потому, что там есть строгие ограничения. Здесь вы действительно чувствуете, как фанаты вдохновляют вас с момента прибытия в автобусе. Они бьют по машине, ты чувствуешь их страсть и понимаешь, насколько важен этот матч", – цитирует Эриксена Gazzetta dello Sport.

Напомним, датчанин в матче против Милана (4:2) появился на поле во втором тайме, заменив еще одну экс-звезду АПЛ Алексиса Санчеса.

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