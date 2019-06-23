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Эриксен рассматривает вариант с Манчестер Юнайтед после срыва перехода в Реал

09:29 103 Читати українською
Эриксен рассматривает вариант с Манчестер Юнайтед после срыва перехода в Реал
Кристиан Эриксен / Reuters

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен намерен покинуть Лондон в летнее трансферное окно.

Датский атакующий хавбек может оказаться в МЮ или Ювентусе, сообщает The Mirror.

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По информации издания, Эриксен после трансфера в Реал бельгийского полузащитника Эдена Азара вынужден искать альтернативные варианты продолжения карьеры. Переезд на Олд Траффорд выглядит более реальным, поскольку Юнайтед этим летом оформил лишь один трансфер (Джеймса из Суонси за 15 млн фунтов). Тем временем Юве может серьезно потратиться на трансферы Де Лигта и Рабьо, поэтому не будет иметь свободных средств еще и на Эриксена. К слову, "шпоры" оценили его в 100 млн фунтов.

В сезоне 2018/19 Кристиан Эриксен провел 35 матчей в АПЛ, в которых забил 8 мячей и отдал 12 результативных передач.

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