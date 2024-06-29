"У Кристиана Эриксена были проблемы с желудком, как и у Томаса Делани (перед игрой с Англией), поэтому мы решили, что он не будет тренироваться. Надеюсь, он будет готов к завтра, и мы ожидаем его.

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Считал Германию одним из фаворитов, и очень плохо, что они будут играть с нами. У них есть качество и талант, и они очень хорошо проявили себя в группе. Но у нас также есть качество и талант, и они должны быть очень, очень хорошими, чтобы победить нас.

Важно, чтобы мы верили в себя и свои силы. За последние несколько лет мы сыграли много матчей против очень хороших команд. Мы всегда были очень конкурентоспособными, поэтому наша сила в нашем командном менталитете и в том, как мы играем.

В трех матчах группового этапа было невероятно видеть, сколько датских болельщиков приехало, чтобы поддержать нас. Атмосфера будет больше похожа на выездную игру, но мы знаем, что фанаты, которые у нас есть, сделают все лучшее, чтобы вдохновить нас. Мы будем готовы к этому", – цитирует Каспера Юлманда официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Германия и Дания сыграют в 1/8 финала Евро-2024 в субботу, 29 июня. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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