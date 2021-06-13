Полузащитника хозяев Кристиана Эриксена признали звездой матча, сообщает официальный Twitter УЕФА.

Страшный сон Эриксена, незабитый пенальти и победа абсолютного дебютанта в видеообзоре матча Дания – Финляндия

Финляндия добыла минимальную победу благодаря голу Похьянпало, однако фубол в этот вечер отошел на второй план. Под занавес первого тайма Эриксен потерял сознание и упал на газон. Оперативное вмешательство врачей спасло жизнь 29-летнего игрока, и сейчас он находится в больнице.

Добавим, что в следующем туре датчанам придется встретиться с фаворитом группы В – Бельгией.

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