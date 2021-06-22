Эриксен поздравил сборную Дании с победой над Россией и выходом в плей-офф Евро-2020
Защитник сборной Дании Йенс Ларсен рассказал, как Кристиан Эриксен отреагировал на последний матч команды на групповом этапе.
Как известно, Эриксен пережил сердечный приступ во время игры с Финляндией. Футболиста уже выписали из больницы. По словам жены Кристиана, они решили на некоторое время исчезнуть с публичного пространства. Однако Дания не осталась без поддержки своего игрока.
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"Кристиан сразу после игры написал сообщение в наш командный чат. Просто потрясающе, что он поддерживает нас. Он здесь, с нами", – приводит слова Ларсена BT.
Напомним, накануне Дания одолела команду России с разгромным счетом 4:1. Этот результат позволил скандинавам занять второе место в квартете и квалифицироваться в 1/8 финала чемпионата Европы. Зато Россия опустилась на последнее место и прекратила выступления на Евро-2020.
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