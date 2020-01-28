Эриксен поделился эмоциями от перехода в Интер

Датский новичок Интера Кристиан Эриксен рассказал о своем трансфере в миланский клуб, а также высказался о будущем сотрудничестве с Антонио Конте.

"Я не мог дождаться перехода. Прекрасно быть здесь, и я счастлив стать игроком Интера. С нетерпением жду момента, когда представлю себя болельщикам. Я уже почувствовал их теплоту, меня потрясающе приняли. Чувствую себя отлично.

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Я не из тех, кто считает статистику очень важной, но знаю, что есть люди, которым нравится говорить об этом. Цифры говорят, что я хорошо проявил себя в Англии. Теперь время принять новый вызов, и я счастлив возможности играть в Серии А за большую команду. Интер – фантастический клуб.

Что касается Конте, то мне довелось познакомиться с ним, когда я играл за Тоттенхэм. Мы встречались с его Челси, и это было очень трудно. Рад, что узнаю его получше и выучу его игровой стиль", – цитирует Эриксена пресс-служба миланского клуба.

Напомним, сегодня 27-летний полузащитник сборной Дании поставил свою подпись под контрактом с Интером и будет оставаться в лагере "черно-синих" до лета 2024 года.

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