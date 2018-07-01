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Эриксен: Победа над Хорватией поднимет национальный дух в Дании

13:00 1 Читати українською
Эриксен: Победа над Хорватией поднимет национальный дух в Дании
Кристиан Эриксен / фото: ФИФА

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 с командой Хорватии.

Лидер сборной Дании Кристиан Эриксен уверен, что его команда сможет навязать борьбу сборной Хорватии за выход в четвертьфинал ЧМ-2018.

Хорватия – Дания: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018

"Если мы пройдем Хорватию, то вся страна объединится. Это поднимет национальный дух в Дании. Если бы мы вернулись домой после группового этапа, то был бы скандал. Возможно, Хорватия является фаворитом в матче, но мы сможем противостоять все 90 минут", – цитирует Эриксена официальный сайт ФИФА.

Матч Хорватия – Дания состоится сегодня в 21:00 по киевскому времени.

ЧМ 20181/8 финала

Хорватия - Дания: Воскресенье 01 июля 2018

Хорватия
до матча
8
час
:
9
мин
Дания
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ЧМ 2018 Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен Дания Дания Хорватия - Дания
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