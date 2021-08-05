Полузащитник Интера Кристиан Эриксен рассчитывает вновь выйти на футбольное поле уже в этом году.

Накануне датчанин впервые появился в расположении миланского гранда после жутких событий чемпионата Европы. Кристиан пообщался с партнерами и пообещал вскоре присоединиться к ним.

Эриксен впервые после Евро-2020 прибыл в лагерь Интера и встретился с одноклубниками

"У меня все хорошо. Думаю, начну снова играть в футбол через 4-5 месяцев", – приводит слова Эриксена Nettavisen со ссылкой на Corriere dello Sport.

Напомним, 12 июня 2021 во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии у Кристиана остановилось сердце. Врачам удалось привести его в чувства. Эриксен был госпитализирован, а впоследствии ему вживили кардиостимулятор для нормализации сердечного ритма.

Яким був Євро-2020: чемпіонська Італія, неоднозначний успіх України, драма Еріксена, розкішна Данія і гол з центра поля