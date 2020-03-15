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Эриксена заставили покинуть жилье в Милане из-за эпидемии

22:25 134 Читати українською
Эриксена заставили покинуть жилье в Милане из-за эпидемии
Кристиан Эриксен / Фото ФК Интер

Неприятный курьез случился с хавбеком Интера Кристианом Эриксеном.

Миланский отель, в котором проживал Кристиан Эриксен, закрылся из-за пандемии коронавируса, оставив датского хавбека без крыши над головой, сообщает Sport.es.

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Интер в срочном порядке нашел новое жилье для Кристиана, где он проведет ближайшие две недели в условиях карантина.

Напомним, Эриксен присоединился к "нерадзурри" зимой, перейдя из Тоттенхэма за 20 млн евро. В нынешнем сезоне Серии А хавбек успел провести 4 матча.

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