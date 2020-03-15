Эриксена заставили покинуть жилье в Милане из-за эпидемии

Неприятный курьез случился с хавбеком Интера Кристианом Эриксеном.

Миланский отель, в котором проживал Кристиан Эриксен, закрылся из-за пандемии коронавируса, оставив датского хавбека без крыши над головой, сообщает Sport.es.

Роналду не будет отдавать свои отели для больных – сеть подорвала фейковая информация

Интер в срочном порядке нашел новое жилье для Кристиана, где он проведет ближайшие две недели в условиях карантина.

Напомним, Эриксен присоединился к "нерадзурри" зимой, перейдя из Тоттенхэма за 20 млн евро. В нынешнем сезоне Серии А хавбек успел провести 4 матча.

Ювентус пішов шляхом PornHub, Мессі продає одяг, а син Роналду грається зі світом – футбол на карантині