Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен в очередной раз поблагодарил своих спасителей, которые вернули игрока к жизни после остановки сердца.

"Я хотел бы поблагодарить Мортена Скйолдагера, Мортена Боэси и весь медицинский штаб, который помогал мне на стадионе Паркен 12 июня. Вы проделали фантастическую работу и спасли мне жизнь.

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Также хотел бы сказать спасибо своему другу и капитану Симону Кьяеру и товарищам по сборной Дании за поддержку, которую они оказали мне 12 июня и предоставляют по сей день.

Огромное спасибо болельщикам, которые присылали сообщение мне и моей семье. Это много значит для нас. Это дало нам силы. Спасибо за поддержку", – цитирует Эриксена сайт УЕФА.

Напомним, во время матча Евро-2020 Дания – Финляндия (0:1) Кристиан без сознания упал на газон, после чего его срочно госпитализировали.

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