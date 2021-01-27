"Уже месяц я говорю то же: это команда Интера. Никто не приедет, никто не уедет. Я продолжаю это говорить, но, кажется, мне никто не верит. Мы работаем с Эриксеном на тактическом уровне, чтобы найти альтернативу Брозовичу, потому что у нас ее нет.

Удаление Ибрагимовича и победная красота от Эриксена в видеообзоре матча Интер – Милан – 2:1

Кристиан – очень умный парень, он имеет качество, он является частью проекта, и я счастлив, что он забил этот гол. Я очень хотел, чтобы он сделал это, поскольку все мы знаем его уровень. Он очень застенчивый, поэтому я надеюсь, что этот гол может его расшевелить и заставить выйти из оболочки. Он всем нам нравится, хороший парень. Возможно, слишком хороший! Ему нужно быть более решительным", – приводит слова Конте Football Italia.

Миланцы приобрели хавбека у Тоттенхэма год назад за 27 млн ​​евро, но датчанин пока не стал ключевым игроком "нерадзурри". Вчера Эриксен голом со штрафного принес победу над Миланом.

Интер вышел в полуфинал Кубка, дожав Милан: нехватка класса "россонери", проблемность Ибры, Барелла – бриллиант Конте