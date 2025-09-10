Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен станет игроком немецкого Вольфсбурга, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Датчанин осуществит этот трансфер на правах свободного агента.

Предыдущим клубом Эриксена был Манчестер Юнайтед. Контракт игрока с клубом завершился в конце июня, и с тех пор Кристиан может самостоятельно решать свою дальнейшую судьбу.

В прошлом сезоне полузащитник провел за "красных дьяволов" 23 матча, в которых забил 1 гол и оформил 2 ассиста.

Бундеслига станет для него третьим топ-чемпионатом после АПЛ и Серии А. Напомним, что ранее Кристиан играл за Интер.

