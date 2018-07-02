Эриксен: Когда вратарь тянет столько пенальти, нужно побеждать

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен поделился впечатлениями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Хорватии (1:1).

"Мы имели отличные шансы на победу. Мы вдохновились, когда Модрич не забил пенальти, надеялись победить, но, к сожалению, проиграли.

Нет, мы не тренировали пенальти отдельно. Но дело в том, что ты все равно не сможешь воспроизвести на тренировке то давление, которое испытываешь на стадионе.

Хорватия – Дания – 1:1 (пен. 3:2) – видео голов и обзор матча

Вратари хорошо показали себя сегодня. Да, я и другие полевые игроки были не так хороши, но в любом случае это поражение всей команды. Когда вратарь тянет столько пенальти, вы должны побеждать в серии", – цитирует Эриксена издание Sport24.

Напомним основное время матча Хорватия – Дания завершился вничью 1:1, а в серии пенальти победу одержали хорваты (3:2).