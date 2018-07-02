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Эриксен: Когда вратарь тянет столько пенальти, нужно побеждать

08:41 81 Читати українською
Эриксен: Когда вратарь тянет столько пенальти, нужно побеждать
Кристиан Эриксен / Фото из соцсетей

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен поделился впечатлениями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Хорватии (1:1).

"Мы имели отличные шансы на победу. Мы вдохновились, когда Модрич не забил пенальти, надеялись победить, но, к сожалению, проиграли.

Нет, мы не тренировали пенальти отдельно. Но дело в том, что ты все равно не сможешь воспроизвести на тренировке то давление, которое испытываешь на стадионе.

Хорватия – Дания – 1:1 (пен. 3:2) – видео голов и обзор матча

Вратари хорошо показали себя сегодня. Да, я и другие полевые игроки были не так хороши, но в любом случае это поражение всей команды. Когда вратарь тянет столько пенальти, вы должны побеждать в серии", – цитирует Эриксена издание Sport24.

Напомним основное время матча Хорватия – Дания завершился вничью 1:1, а в серии пенальти победу одержали хорваты (3:2).

ЧМ 20181/8 финала

Хорватия - Дания: Воскресенье 01 июля 2018

Хорватия
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 2 )
Дания
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Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Хорватия - Дания Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен Дания Дания
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