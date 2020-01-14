toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Эриксен хочет присоединиться к Интеру летом, – журналист

14 января 17:11 107 Читати українською
Эриксен хочет присоединиться к Интеру летом, – журналист
Кристиан Эриксен / Reuters

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен договорился о своего контракте с миланским Интером.

Эриксен согласился подписать контракт с Интером сроком на 4 года с зарплатой в размере 10 млн евро, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

Моуринью: Эриксен не демонстрирует сейчас свой свой уровень, и я понимаю причину

Отмечается, что датчанин хочет присоединиться к "нерадзурри" летом 2020 года на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что Тоттенхэм собирался продать Эриксена зимой за 20 млн евро, тогда как Интер был готов заплатить лишь 8-10 млн.

Напомним, контракт Кристиана завершается летом и стороны не могут договориться о его продлении, ведь 27-летний датчанин намерен сменить клуб. В текущем сезоне АПЛ Эриксен провел 18 матчей, в которых отметился двумя голами и отдал столько же ассистов.

"Фіалки" для Маліновського, полювання МЮ на "вовків", битва французьких грандів – топ-матчі європейського мідвіку

blog_ava
Суркис может, не напрягаясь, до июня заработать на всех трех моих игроках, – Селюк
17 января
898
Теги
Интер Интер Италия Трансферы Тоттенхэм Тоттенхэм Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
50
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук