Эриксен хочет присоединиться к Интеру летом, – журналист

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен договорился о своего контракте с миланским Интером.

Эриксен согласился подписать контракт с Интером сроком на 4 года с зарплатой в размере 10 млн евро, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

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Отмечается, что датчанин хочет присоединиться к "нерадзурри" летом 2020 года на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что Тоттенхэм собирался продать Эриксена зимой за 20 млн евро, тогда как Интер был готов заплатить лишь 8-10 млн.

Напомним, контракт Кристиана завершается летом и стороны не могут договориться о его продлении, ведь 27-летний датчанин намерен сменить клуб. В текущем сезоне АПЛ Эриксен провел 18 матчей, в которых отметился двумя голами и отдал столько же ассистов.

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